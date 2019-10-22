Умер член избиркома Петербурга от КПРФ Николай Левшин

СЕГОДНЯ 18:19 2019-10-22T18:19:33+03:00

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В Петербурге умер член городской избирательной комиссии от партии КПРФ Николай Левшин. Об этом стало известно во вторник, 22 октября. Смерть политического деятеля стала неожиданностью, так как ему был всего 51 год. Новость о кончине Левшина подтвердил депутат Государственной Думы Владимир Бортко, у которого член комиссии работал помощником.

- Пока не известно, что произошло. Сейчас буду звонить и выяснять сам, - приводит слова Бортко «Мойка78», который заявил, что шокирован печальным известием.

О причинах смерти члена фракции КПРФ на данный момент ничего не известно.

Николай Левшин был настоящим петербуржцем. Он родился в Ленинграде в 1968 году. С 2016 года политический деятель работал вместе с Бортко, а в 2017 году стал членом городской избирательной комиссии Петербурга от партии КПРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU