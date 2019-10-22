2019-10-22T18:42:24+03:00
Досуг

В Петербурге состоится фестиваль роботов, VR-технологий и 3D моделирования «Наука – всем!»

Горожане всех возрастов смогут близко познакомиться с современной наукой 25-27 октября
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге пройдет Международный фестиваль-конкурс "Наука - всем!"В Петербурге пройдет Международный фестиваль-конкурс "Наука - всем!"
Изменить размер текста:

С 25 по 27 октября 2019 года в Петербурге состоится уникальный Международный фестиваль-конкурс «Наука - всем!», на котором горожане могут увидеть химическое шоу, принять участие в робототехнических мастер-классах, узнать много нового об оптических иллюзиях, VR-технологии и 3D моделировании. На мероприятии будут присутствовать ведущие эксперты в области физики, химии и космонавтики, которые расскажут много интересного о своей деятельности и помогут окунуться в дебри современной науки.

- Актуальная сегодня модель вовлечения позволяет людям по всему миру принимать непосредственное участие в научной деятельности и быть не просто участником экспериментальной группы, а членом исследовательского коллектива, - отметил выпускник магистерской программы «Научная коммуникация» Университета ИТМО Шаров Даниил.

Для посетителей в дни мероприятия откроют свои двери сразу несколько лучших площадок города, среди которых Люмьер-Холл, Музей космонавтики и ракетной техники В.П. Глушко, Музей оптики и Технопарк Университета ИТМО и другие. Бесплатно поучаствовать в трехдневном марафоне научных открытий сможет любой желающий.

Задача популяризации науки состоит не только в том, чтобы заинтересовать детей и молодое поколение научно-техническим творчеством, но и стимулировать самих ученых соотносить направления своих исследований с вызовами, стоящими перед человечеством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Никита Михалков выступит в Петербурге с мастер-классом по режиссуре
Открытие Лиговского путепровода задержится минимум на полгода из-за банкротства подрядчика «Пилона»
Петербуржцы создали петицию за сохранение маршруток в городе
В Санкт-Петербурге мать случайно отравила грудного малыша
Троих болгар, пойманных в Петербурге с чемоданом полным кокаина, посадили за решетку
За чистые продукты: В Петербурге хотят запретить неорганические товары с приставкой «эко» и «био»
Петербургский руфер без страховки залез на шпиль торгового центра
Без паники: УФАС Петербурга опровергло новость о повышении цен на гречу
Сбербанк обсудил с застройщиками новую модель сотрудничества
Автослесарь в Петербурге похитил строительный каток и сдал в металлолом
Умер член избиркома Петербурга от КПРФ Николай Левшин
Таможенники уничтожили почти 900 килограммов санкционных продуктов
Школьница узнала от подруги о своем изнасиловании на пьяной вечеринке в Ленобласти
Группа «Секрет» даст большой концерт 23 ноября в Петербурге
Петербургских чиновников ждет сокращение после реформы в сфере государственного управления
В Рощино нелегальный мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку, после чего проводил ее до «Пятерочки»
Нью-Йорский музыкальный коллектив Postmodern Jukebox выступит 23 октября в Петербурге