В Петербурге состоится фестиваль роботов, VR-технологий и 3D моделирования «Наука – всем!»

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-22T18:42:24+03:00

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С 25 по 27 октября 2019 года в Петербурге состоится уникальный Международный фестиваль-конкурс «Наука - всем!», на котором горожане могут увидеть химическое шоу, принять участие в робототехнических мастер-классах, узнать много нового об оптических иллюзиях, VR-технологии и 3D моделировании. На мероприятии будут присутствовать ведущие эксперты в области физики, химии и космонавтики, которые расскажут много интересного о своей деятельности и помогут окунуться в дебри современной науки.

- Актуальная сегодня модель вовлечения позволяет людям по всему миру принимать непосредственное участие в научной деятельности и быть не просто участником экспериментальной группы, а членом исследовательского коллектива, - отметил выпускник магистерской программы «Научная коммуникация» Университета ИТМО Шаров Даниил.

Для посетителей в дни мероприятия откроют свои двери сразу несколько лучших площадок города, среди которых Люмьер-Холл, Музей космонавтики и ракетной техники В.П. Глушко, Музей оптики и Технопарк Университета ИТМО и другие. Бесплатно поучаствовать в трехдневном марафоне научных открытий сможет любой желающий.

Задача популяризации науки состоит не только в том, чтобы заинтересовать детей и молодое поколение научно-техническим творчеством, но и стимулировать самих ученых соотносить направления своих исследований с вызовами, стоящими перед человечеством.

ИСТОЧНИК KP.RU