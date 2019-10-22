Без паники: УФАС Петербурга опровергло новость о повышении цен на гречу

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-22T19:12:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Повышения цен на гречневую крупу не будет. По крайне мере, так, 22 октября, заявили в Управлении федеральной антимонопольной службе (УФАС) Петербурга. Антимонопольщики успокоили горожан, опровергнув новость о том, что стоимость гречи может резко взлететь, заявив, что подобные слухи лишь создают панику в обществе.

- Безответственные заявления в СМИ, нацелены на создание панических настроений среди потребителей и повышению спроса на гречневую крупу, как это было в 2014 году, - подчеркнул врио руководителя антимонопольного органа Вячеслав Тукаев.

УФАС Северной столицы постоянно проводит мониторинг цен на социально-значимые продукты питания, в том числе и гречу. И как отмечают в управлении, за последнее время не было зафиксировано резкого повышения стоимости на прилавках магазинов Петербурга. С 30 сентября по 7 октября цены на крупу немного выросла, но всего на 0,9 процентов.

При этом в УФАС добавили, что летом 2019 года оптовые цены на гречу и вовсе снизились. Так, в августе стоимость за один килограмм упала на 9 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU