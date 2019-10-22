2019-10-22T19:39:22+03:00
Общество

За чистые продукты: В Петербурге хотят запретить неорганические товары с приставкой «эко» и «био»

Инициативу обсудят депутаты ЗакСа, она направлена против хитрых и ушлых предпринимателей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Что касается производителей и поставщиков по-настоящему чистой продукции, то их планируют субсидировать.Что касается производителей и поставщиков по-настоящему чистой продукции, то их планируют субсидировать.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге хотят ввести запрет на использование маркировки «эко» и «био» для товаров, не являющихся органическими. Эту инициативу 23 октября обсудят депутаты на очередном заседания ЗакСа.

НУЛЕВЫЕ ЧТЕНИЯ. ЗакС собирается ограничить длину рекламного блока перед началом сеанса в кинотеатре. И другие вопросы повестки заседания 22 октября

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- Мы не хотим, чтобы хитрые и ушлые предприниматели использовали наименования «био» и «эко» в своих корыстных целях, когда при этом сам продукт не соответствует ГОСТу и прочим стандартам. Это вводит в заблуждение потребителей. Далеко не факт, что такая эко-продукция полезная. Там может быть и ГМО и пальмовое масло и прочие опасные вещи, - рассказал депутат ЗакСа Северной столицы Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге».

Более того, производителей и поставщиков органической продукции, которая по-настоящему полезна и сделана по ГОСТу, собираются в скором времени субсидировать. На 2019 год в Петербурге всего лишь около 900 мест с такими чистыми товарами. Их планируют увеличить на благо населения города, чтобы все питались здоровой пищей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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