Троих болгар, пойманных в Петербурге с чемоданом полным кокаина, посадили за решетку

СЕГОДНЯ 19:59 2019-10-22T20:00:46+03:00

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В Петербурге осудили троих сбытчиков кокаина. Уроженцев Болгарии поймали с поличным еще 30 августа этого года. Сначала у себя в стране они до мельчайших подробностей проработали план преступных действий. Далее они прилетели в Северную столицу под конец лета за незаконным товаром в дом №27 на Съезжинской улице. Там их ждал чемодан кокаина, весивший ни много ни мало почти 40 килограмм.

- В нем аккуратно разместились сразу 40 брикетов с наркотиком. Далее злоумышленники как ни в чем не бывало вызвали такси, чтобы поскорее сбыть кокаин на точке возле Кременчугской улицы. Однако по прибытию их быстро задержали стражи порядка, - передает детали дела объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге троих товарищей отправили в исправительные колонии строгого режима. Одному из них придется отсидеть за преступление 10 лет, а остальным двоим – по 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU