Открытие Лиговского путепровода задержится минимум на полгода из-за банкротства подрядчика «Пилона»

СЕГОДНЯ 21:01 2019-10-22T21:03:32+03:00

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Открытие Лиговского путепровода задерживается минимум на полгода. В этом уверен депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок. По его словам, компания «Пилон», занимающаяся строительством объекта, вот-вот обанкротится. Сейчас плановый срок сдачи путепровода приходится на 2021 год, но из-за будущего конкурса на нового подрядчика строительство может затянуться еще на пару лет.

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- Мы постараемся этого не допустить. 23 октября к губернатору города отправится официальный депутатский запрос по данной проблеме. Потому что этого страдают многие петербуржцы - не только жители Красносельского района, куда устремляются тысячи машин утром и вечером, но и жители Кировского и Московского районов, - сообщил депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге».

В течение недели Смольный должен ответить на запрос. Депутаты предлагают городским властям заранее определить алгоритм действий по строительству путепровода, чтобы уже сейчас точно выяснить, кому и когда передадут объект для продолжения реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU