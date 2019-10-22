Никита Михалков выступит в Петербурге с мастер-классом по режиссуре

СЕГОДНЯ 21:25 2019-10-22T21:26:14+03:00

Легендарный режиссер приедет в Петербург со спектаклями выпускников своей Академии. Фото: academynsm.ru

Известный актер и режиссер приедет на Санкт-Петербургский культурный форум со своей Академией

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Легендарный российский режиссер и актер Никита Михалков заглянет в Северную столицу с 14 по 16 ноября в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Маэстро приедет не один, а со студентами своей Академии кинематографического и театрального искусства.

- В программе значится мастер-класс от Михалкова «Как невидимое сделать видимым?», который пройдет 16 ноября в Эрмитаже. Также маэстро продемонстрирует лучшие короткометражные киноработы, созданные слушателями Академии за пять лет, - пишет Peterburg2.

К тому же Никита Сергеевич в качестве художественного руководителя приготовил для петербуржцев 2 спектакля по отечественным литературным классикам.

- Я с волнением и робостью хочу сообщить, что мои студенты участвуют в культурном форуме в Петербурге. Мы представим совместные работы по произведениям Бунина и Чехова на легендарной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова, - рассказал Никита Михалков на официальном YouTube-канале своей Академии.

ИСТОЧНИК KP.RU