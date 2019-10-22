2019-10-22T21:26:14+03:00
Звезды

Никита Михалков выступит в Петербурге с мастер-классом по режиссуре

Известный актер и режиссер приедет на Санкт-Петербургский культурный форум со своей Академией
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Легендарный режиссер приедет в Петербург со спектаклями выпускников своей Академии. Фото: academynsm.ruЛегендарный режиссер приедет в Петербург со спектаклями выпускников своей Академии. Фото: academynsm.ru
Изменить размер текста:

Легендарный российский режиссер и актер Никита Михалков заглянет в Северную столицу с 14 по 16 ноября в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Маэстро приедет не один, а со студентами своей Академии кинематографического и театрального искусства.

- В программе значится мастер-класс от Михалкова «Как невидимое сделать видимым?», который пройдет 16 ноября в Эрмитаже. Также маэстро продемонстрирует лучшие короткометражные киноработы, созданные слушателями Академии за пять лет, - пишет Peterburg2.

К тому же Никита Сергеевич в качестве художественного руководителя приготовил для петербуржцев 2 спектакля по отечественным литературным классикам.

- Я с волнением и робостью хочу сообщить, что мои студенты участвуют в культурном форуме в Петербурге. Мы представим совместные работы по произведениям Бунина и Чехова на легендарной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова, - рассказал Никита Михалков на официальном YouTube-канале своей Академии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие Лиговского путепровода задержится минимум на полгода из-за банкротства подрядчика «Пилона»
Петербуржцы создали петицию за сохранение маршруток в городе
В Санкт-Петербурге мать случайно отравила грудного малыша
Троих болгар, пойманных в Петербурге с чемоданом полным кокаина, посадили за решетку
За чистые продукты: В Петербурге хотят запретить неорганические товары с приставкой «эко» и «био»
Петербургский руфер без страховки залез на шпиль торгового центра
Без паники: УФАС Петербурга опровергло новость о повышении цен на гречу
Сбербанк обсудил с застройщиками новую модель сотрудничества
В Петербурге состоится фестиваль роботов, VR-технологий и 3D моделирования «Наука – всем!»
Автослесарь в Петербурге похитил строительный каток и сдал в металлолом
Умер член избиркома Петербурга от КПРФ Николай Левшин
Таможенники уничтожили почти 900 килограммов санкционных продуктов
Школьница узнала от подруги о своем изнасиловании на пьяной вечеринке в Ленобласти
Группа «Секрет» даст большой концерт 23 ноября в Петербурге
Петербургских чиновников ждет сокращение после реформы в сфере государственного управления
В Рощино нелегальный мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку, после чего проводил ее до «Пятерочки»
Нью-Йорский музыкальный коллектив Postmodern Jukebox выступит 23 октября в Петербурге