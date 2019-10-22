Cемак: Хотя «Лейпциг» не выиграл последние 4 матча, «Зениту» будет противостоять команда высокого уровня

22 Окт. 22:05 2019-10-22T22:06:51+03:00

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Главный тренер «Зенита» ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед гостевым матчем с немецким «Лейпцигом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, встреча состоится завтра 23 октября и начнется в 20:00 по московскому времени. Сергей Семак не стал возвышать уровень мастерства своих подопечных до небес после разгрома Ростова 6:1 и отметил, что теперь их ждет соперник принципиально иного уровня.

- Чемпионат есть чемпионат, а Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Пусть «Лейпциг» и не побеждает в четырех матчах подряд, считаю, что в каких-то играх им откровенно не повезло. Уровень Бундеслиги очень высокий и все команды могут потерять там очки. У футболистов «Зенита» не было выходных, но они постараются показать свой максимум. Выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее, - подчеркнул Сергей Семак.

Добавим, что «Зенит» является лидером группы G после двух стартовых матчей Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые и «Лион» набрали по 4 очка, но петербуржцы впереди французов по дополнительным показателям.

ИСТОЧНИК KP.RU