2019-10-22T22:06:51+03:00
Спорт

Cемак: Хотя «Лейпциг» не выиграл последние 4 матча, «Зениту» будет противостоять команда высокого уровня

Тренер «Зенита» поделился ожиданиями о матче «Зенита» против «Лейпцига» 23 октября в Лиге чемпионов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Семак не считает, что "Зенит" в оптимальной форме после разгрома "Ростова". Фото: fc-zenit.ruСемак не считает, что "Зенит" в оптимальной форме после разгрома "Ростова". Фото: fc-zenit.ru
Изменить размер текста:

Главный тренер «Зенита» ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед гостевым матчем с немецким «Лейпцигом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, встреча состоится завтра 23 октября и начнется в 20:00 по московскому времени. Сергей Семак не стал возвышать уровень мастерства своих подопечных до небес после разгрома Ростова 6:1 и отметил, что теперь их ждет соперник принципиально иного уровня.

- Чемпионат есть чемпионат, а Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Пусть «Лейпциг» и не побеждает в четырех матчах подряд, считаю, что в каких-то играх им откровенно не повезло. Уровень Бундеслиги очень высокий и все команды могут потерять там очки. У футболистов «Зенита» не было выходных, но они постараются показать свой максимум. Выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее, - подчеркнул Сергей Семак.

Добавим, что «Зенит» является лидером группы G после двух стартовых матчей Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые и «Лион» набрали по 4 очка, но петербуржцы впереди французов по дополнительным показателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дольщики в Щеглово уже 4 дня живут в недостроенных холодных квартирах без воды и света
Пенсионер на «Тойоте» на полном ходу влетел в парня и девушку на пешеходном переходе на Ленсовета
СКА уступил «Нефтехимику» со счетом 2:3 и потерпел четвертое поражение к ряду
Где в Петербурге жилье уровня бизнес-класса по доступной цене
По стопам Радищева: С поезда «Москва – Петербург» сняли безработного зацепера-путешественника
За похищение человека жителя Петербурга осудили на 8 лет
Никита Михалков выступит в Петербурге с мастер-классом по режиссуре
Открытие Лиговского путепровода задержится минимум на полгода из-за банкротства подрядчика «Пилона»
Петербуржцы создали петицию за сохранение маршруток в городе
В Санкт-Петербурге мать случайно отравила грудного малыша
Троих болгар, пойманных в Петербурге с чемоданом полным кокаина, посадили за решетку
За чистые продукты: В Петербурге хотят запретить неорганические товары с приставкой «эко» и «био»
Петербургский руфер без страховки залез на шпиль торгового центра
Без паники: УФАС Петербурга опровергло новость о повышении цен на гречу
Сбербанк обсудил с застройщиками новую модель сотрудничества
В Петербурге состоится фестиваль роботов, VR-технологий и 3D моделирования «Наука – всем!»
Автослесарь в Петербурге похитил строительный каток и сдал в металлолом
Умер член избиркома Петербурга от КПРФ Николай Левшин
Таможенники уничтожили почти 900 килограммов санкционных продуктов
Школьница узнала от подруги о своем изнасиловании на пьяной вечеринке в Ленобласти
Группа «Секрет» даст большой концерт 23 ноября в Петербурге
Петербургских чиновников ждет сокращение после реформы в сфере государственного управления
В Рощино нелегальный мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку, после чего проводил ее до «Пятерочки»
Нью-Йорский музыкальный коллектив Postmodern Jukebox выступит 23 октября в Петербурге