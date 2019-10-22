2019-10-22T22:51:12+03:00
Происшествия

По стопам Радищева: С поезда «Москва – Петербург» сняли безработного зацепера-путешественника

29-летний мужчина хотел сэкономить на путешествии из одной столицы России в другую
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Экономному и нелегальному пассажиру грозит административный штраф.Экономному и нелегальному пассажиру грозит административный штраф.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С пассажирского поезда «Москва – Санкт-Петербург» сняли зацепера. Экономного путешественника заметили скромно стоящим на подножках между двумя вагонами. Тут же очевидцы дозвонились в дежурную часть транспортной полиции и рассказали о нелегальном пассажире. На ближайшей остановке его силой попросили на выход.

- Мужчину сняли с поезда сотрудники патрульно-постовой службы. Зацепером оказался 29-летний житель Московской области. По его словам, сейчас он остался без работы и планировал прилично сэкономить на путешествии из одной столицы в другую, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

За бесплатный и крайне опасный проезд в Петербург зацепера ждет административный штраф по статье «нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер на «Тойоте» на полном ходу влетел в парня и девушку на пешеходном переходе на Ленсовета
СКА уступил «Нефтехимику» со счетом 2:3 и потерпел четвертое поражение к ряду
Где в Петербурге жилье уровня бизнес-класса по доступной цене
За похищение человека жителя Петербурга осудили на 8 лет
Cемак: Хотя «Лейпциг» не выиграл последние 4 матча, «Зениту» будет противостоять команда высокого уровня
Никита Михалков выступит в Петербурге с мастер-классом по режиссуре
Открытие Лиговского путепровода задержится минимум на полгода из-за банкротства подрядчика «Пилона»
Петербуржцы создали петицию за сохранение маршруток в городе
В Санкт-Петербурге мать случайно отравила грудного малыша
Троих болгар, пойманных в Петербурге с чемоданом полным кокаина, посадили за решетку
За чистые продукты: В Петербурге хотят запретить неорганические товары с приставкой «эко» и «био»
Петербургский руфер без страховки залез на шпиль торгового центра
Без паники: УФАС Петербурга опровергло новость о повышении цен на гречу
Сбербанк обсудил с застройщиками новую модель сотрудничества
В Петербурге состоится фестиваль роботов, VR-технологий и 3D моделирования «Наука – всем!»
Автослесарь в Петербурге похитил строительный каток и сдал в металлолом
Умер член избиркома Петербурга от КПРФ Николай Левшин
Таможенники уничтожили почти 900 килограммов санкционных продуктов
Школьница узнала от подруги о своем изнасиловании на пьяной вечеринке в Ленобласти
Группа «Секрет» даст большой концерт 23 ноября в Петербурге
Петербургских чиновников ждет сокращение после реформы в сфере государственного управления
В Рощино нелегальный мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку, после чего проводил ее до «Пятерочки»
Нью-Йорский музыкальный коллектив Postmodern Jukebox выступит 23 октября в Петербурге