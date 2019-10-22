По стопам Радищева: С поезда «Москва – Петербург» сняли безработного зацепера-путешественника
С пассажирского поезда «Москва – Санкт-Петербург» сняли зацепера. Экономного путешественника заметили скромно стоящим на подножках между двумя вагонами. Тут же очевидцы дозвонились в дежурную часть транспортной полиции и рассказали о нелегальном пассажире. На ближайшей остановке его силой попросили на выход.
- Мужчину сняли с поезда сотрудники патрульно-постовой службы. Зацепером оказался 29-летний житель Московской области. По его словам, сейчас он остался без работы и планировал прилично сэкономить на путешествии из одной столицы в другую, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
За бесплатный и крайне опасный проезд в Петербург зацепера ждет административный штраф по статье «нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте».
ИСТОЧНИК KP.RU