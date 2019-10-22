22 Окт. 23:08 2019-10-22T23:08:18+03:00

Где в Петербурге жилье уровня бизнес-класса по доступной цене. ФОТО: lanskoe.com

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Понятие «бизнес-класс» включает в себя несколько составляющих. Прежде всего, это премиальные материалы и изысканный дизайн. Это касается как авто, так и недвижимости. Правда, к последнему прибавляется еще и соответствующая локация, которая во многом определяет статус владельца.

ЖК «Усадьба на Ланском» группы компаний С.Э.Р., который эксперты относят к категории жилья уровня бизнес-класса, предлагает все составляющие. Кроме того, застройщик предлагает выгодно сыграть на растущем интересе к таким квартирам.

Но обо всем по порядку. Начнем с внешних материалов и перейдем к «начинке».

Высокие потолки (до 3,02 м), лифтовое оборудование компании OTIS, окна «в пол» из «теплого» алюминиевого профиля, двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты с огнестойким стеклом – это лишь небольшая часть качественной инженерной составляющей проекта.

В «Усадьбе» применяется одна из самых прогрессивных систем отопления - двухтрубная вертикальная с подключением поэтажных коллекторов от главных стояков. Разводка от квартирных коллекторов - поквартирная с попутным и тупиковым движением теплоносителя, с использованием труб из сшитого полиэтилена (10 бар) фирмы «Sanline» (Испания) с антидиффузионным барьером от кислорода EVON. Расположение стояков отопления осуществляется в общедомовых коридорах - с устройством ответвления на каждую квартиру и с установкой узлов учета в общей нише. Кроме того, в жилом комплексе есть панельные отопительные приборы, напольные и канальные конвекторы производства компании «Licon Heat s.r.o.».

Система водоснабжения также соответствует высоким стандартам. Централизованная система двухступенчатой водоочистки с установкой фильтров грубой очистки воды и абсорбционно-осветлительных фильтров фирмы «WATER LIFE».

- В «Усадьбе на Ланском» мы устанавливаем новую систему центрального кондиционирования на основе абсорбционной холодильной машины (АБХМ), - рассказывает исполнительный директор ГК С.Э.Р. Павел Бережной. - АБХМ — это чиллер, работающий за счет тепловой энергии, а не электричества. При этом источник тепловой энергии - крышная газовая котельная. Учет тепла будет рассчитываться в индивидуальных тепловых пунктах.

Для учета расхода воды в квартирах, в служебных помещениях, обслуживающих жилье, предусматривается установка счетчиков МЕТЕР СВУ-15.

Электроснабжение будет осуществляться от встроенной трансформаторной подстанции ВТП 10/0,4кВ, что даст возможность в случае аварий перейти на резервные мощности и не лишиться электричества.

По словам Павла Бережного все это оборудование относит комплекс к проектам бизнес-класса. Да, такая категория подразумевает высокую стоимость. Однако именно сейчас есть возможность приобрести жилье с выгодой.

- Можно забронировать квартиры в комплексе со скидкой 15–25%, - говорит Бережной. – В дальнейшем по мере готовности дома квадраты можно продать или использовать для сдачи в аренду. В итоге покупатели не только смогут получить гарантированную доходность, но и заработать на росте цен.

ИСТОЧНИК KP.RU