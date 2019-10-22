2019-10-22T23:23:04+03:00
Спорт

СКА уступил «Нефтехимику» со счетом 2:3 и потерпел четвертое поражение к ряду

«Нефтихимик» оказался сильнее армейцев в серии буллитов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Увы, это уже седьмое поражение СКА в последних 9 матчах. Фото: vk.com/skaУвы, это уже седьмое поражение СКА в последних 9 матчах. Фото: vk.com/ska
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СКА проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3 в серии буллитов в рамках очередного тура КХЛ. В основное время игры за армейцев забили Карпов и Якупов, у гостей отличились Митчелл и Пайгин. Увы, это поражение стало четвертым подряд и седьмым в последних 9 матчах для петербургских хоккеистов. Болельщики в соцсетях негодуют из-за плохих результатов и потихоньку начинают посыпать голову пеплом. Однако тренер СКА Алексей Кудашов все же видит положительные изменения в игре своей команды.

- Снова выходим, хорошо начинаем, контролируем шайбу, развиваем контратаку, а потом создаем массу моментов, но реализация подводит. Много бросков, но они не переходят в качество. Соперник играл очень надежно в обороне. Но все равно изменения в качестве игры есть, так что двигаемся дальше. Дебют в воротах новичка Самонова? Мельничук в порядке, просто у нас есть три вратаря, и все из них будут играть, - подвел итог встречи главный тренер армейцев Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

СКА постарается вернуть расположение болельщиков уже в субботу 26 октября в гостевом матче против «Локомотива». Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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