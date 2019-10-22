Пенсионер на «Тойоте» на полном ходу влетел в парня и девушку на пешеходном переходе на Ленсовета

22 Окт. 23:46 2019-10-22T23:46:19+03:00

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22 октября около 8 вечера «Тойота» наехала на пешеходов на улице Ленсовета, 36. Жесткое ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Видно, что два человека переходили дорогу по правилам через нерегулируемый пешеходный переход. Внезапно в них на полном ходу влетела легковушка. От сильного удара пострадавших отбросило вверх и в сторону на несколько метров.

- За рулем автомобиля находился 67-летний мужчина. В результате страшной аварии пострадали мужчина 1993 года рождения и его 22-летняя спутница. Известно, что у девушки травмы средней степени тяжести, тогда как парню не повезло сильнее – его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, - рассказали «КП-Петербург» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данному ДТП все еще проводится тщательная проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства, которые привели к аварии, которая чудом не стала смертельной.

Авария с пешеходами на Ленсовета.Видео: vk.com/pitereshaet

ИСТОЧНИК KP.RU