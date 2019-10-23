Дольщики в Щеглово уже 4 дня живут в недостроенных холодных квартирах без воды и света

СЕГОДНЯ 00:32 2019-10-23T00:32:13+03:00

Жильцы недостроя каждый день рассказывают о своих тяжелых буднях в соцсетях. Фото: vk.com/club67072348

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Отчаявшиеся дольщики корпуса «Д» в ЖК «Щегловская усадьба» уже четвертый день живут в недостроенных квартирах. Акция по самозаселению прошла в субботу 19 октября. По словам ее участников, они устали ждать, когда их дом в поселке Щеглово Ленобласти достроят и подобными действиями решили привлечь внимание СМИ и властей. К сожалению, застройщик здания находится на грани банкротства.

Пока жильцы недостроя скорее выживают, нежели спокойно и размеренно живут. Уют стараются создать всеми силами: подметают полы, раскладывают вещи, греются тепловыми генераторами. В квартирах нет воды и света. При этом две из заселившихся семей – многодетные. Жильцы активно рассказывают о своих буднях в соцсетях и радуются взаимовыручке соседей.

- Мы уже основательно благоустроились благодаря дорогим соседям! Теперь у нас есть и посуда, и занавески, и дверь, и постельное бельё. А самое главное, что в комнате тепло! – сообщает один из дольщиков в группе «Щегловская усадьба» ЖСК-от СК «НАВИС» во «Вконтакте».

Добавим, что недостроенный дом никто не охраняет. До заселения жильцов там украли балконные двери одной из квартир. Где-то и вовсе протекла крыша.

ИСТОЧНИК KP.RU