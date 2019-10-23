На Московском вокзале Петербурга поезд не высадил всех пассажиров и внезапно уехал в депо

СЕГОДНЯ 01:10 2019-10-23T01:12:39+03:00

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Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России организуют доследственную проверку по поводу инцидента, произошедшего 22 октября на Московском вокзале Петербурга.

По сообщениям СМИ и очевидцев, один из поездов прибыл на конечную станцию, но не стал дожидаться высадки всех пассажиров и внезапно тронулся с места. Стоянка продлилась около 10 минут, и далеко не каждый успел выйти или выгрузить все свои вещи. После того как состав тронулся и направился в промзону, некоторые пассажиры начали выпрыгивать из транспорта прямо на ходу. Ни крики, ни сигналы с помощью красных флажков от проводников не смогли привлечь внимание машиниста и остановить поезд.

- По делу проводится доследственная проверка по признакам состава преступления по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей на железнодорожном транспорте», - рассказали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

После установления всех обстоятельств произошедшего, случаю дадут правовую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU