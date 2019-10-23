2019-10-23T01:35:38+03:00
Происшествия

Сбитый маршруткой мужчина около получаса истекал кровью на проспекте Луначарского

По предварительным данным, пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Свидетель аварии ужаснулся большой луже крови на асфальте и замазал ее на снимке. Фото: vk.com/spb_todayСвидетель аварии ужаснулся большой луже крови на асфальте и замазал ее на снимке. Фото: vk.com/spb_today
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В ночь с 22 на 23 октября маршрутка сбила мужчину на проспекте Луначарского. Свидетели аварии сообщили в соцсетях о том, что после сильного удара пострадавший в явно плохом состоянии находился на дороге почти полчаса.

- Крови было очень много, он лежал сначала на спине, а потом сам перевернулся, был еще живой. Скорая помощь приехала в течение 30 минут, но первыми прибыли сотрудники ГИБДД, - пишет очевидец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».

Сбитого мужчину все же доставили в больницу. По информации врачей, он находится в тяжелом состоянии. Стражи порядка сейчас выясняют причину произошедшего.

- По предварительным данным, пострадавший перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Водитель автомобиля ПАЗ не смог среагировать на мужчину и избежать аварии, - поделились информацией в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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