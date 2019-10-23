За отказ на просьбу закурить в жителя Мурино дважды выстрелили из пистолета

СЕГОДНЯ 02:08 2019-10-23T02:08:57+03:00

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В 10 часов вечера 21 октября в жителя Мурино дважды выстрелили из пистолета неизвестные злоумышленники. По словам пострадавшего, он всего лишь занимался спортом во дворе дома на улице Шувалова, как вдруг к нему подскочили двое мужчин. Слово за слово они попросили у него закурить, однако после отрицательного ответа на просьбу решили действовать радикально.

- Один из злоумышленников достал из правого кармана предмет, похожий на пистолет и выстрелил в пострадавшего два раза – в грудь и в ногу. После этого они быстро скрылись в неизвестном направлении, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Приметы подозреваемых следующие: славянской внешности, на вид 20-25 лет, оба худого телосложения и ростом около 180 сантиметров, были одеты во все черное. Сейчас их ищет полиция. Состояние здоровья пострадавшего после огнестрельных ранений не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU