МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре в среду

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-23T08:28:33+03:00

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В Петербурге дует. Уже с утра жители города, отправившиеся на работу, на себе почувствовали резкие порывы ветра. И если в центре и районах с плотной застройкой это заметно не очень, то на окраинах шатаются даже светофоры. Об усилении ветровой нагрузки предупреждают городское управление МЧС.

- В Санкт-Петербурге местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При такой погоде специалисты по безопасности советуют убрать все вещи с балкона и со двора (в частном доме), чтобы их не сдула кому-нибудь на голову, также следует закрыть двери, окна и ставни.

При нахождении на улице лучше сторониться деревьев, обходить дорожные знаки, рекламные щиты и все опасные конструкции, которые могут рухнуть от порыва ветра. Не стоит идти и вдоль домов, с которых может упасть что-нибудь тяжелое. А по возможности - оставайтесь в квартире, так безопаснее - уверены эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU