2019-10-23T09:11:04+03:00
Происшествия

На Дальневосточном проспекте приезжий зарезал одну женщину и ранил другую

Безработного гражданина Азербайджана задержали полицейские
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Невском районе Петербурга приезжий зарезал одну знакомую и ранил другую.В Невском районе Петербурга приезжий зарезал одну знакомую и ранил другую.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Петербургские стражи порядка смогли найти и задержать подозреваемого в жестокой расправе над двумя женщинами, которая произошла в Невском районе города 19 октября. Тогда, в квартире на Дальневосточном проспекте, неизвестный мужчина с ножом на пал на двух женщин.

- По версии следствия подозреваемый, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес несколько ударов ножом двум своим знакомым женщинам, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Обеих раненых успели довезти до больницы, но одна из пострадавших умерла несмотря на все усилия врачей. Другую удалось спасти.

Три дня следователи, полицейские и росгвардейцы искали подозреваемого и в итоге нашли. Им оказался нигде не работающий 34-летний гражданин Азербайджана, который находился в Петербурге без регистрации. В ходе оперативных мероприятий, мужчина показал, куда выбросил нож. Орудие расправы будет приобщено к делу. Оно заведено по статьям «Покушение на убийство двух лиц» и «Убийство». Мера наказания - до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бездомный поставил на уши главные вокзалы Петербурга, сообщив об их минировании
Теплая погода 26 октября в Петербурге может обновить исторический рекорд
Полиция изъяла самодельный револьвер у пьяного пенсионера, запугавшего жену в Приморском районе
МЧС экстренно вырезали из машины женщину, пострадавшую в тройном ДТП с пьяным водителем в Колпино
86-летняя пенсионерка из Петербурга не досчиталась 805 тысяч после установки пожарных датчиков дома
В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни
Молоко Ленобласти признали лучшим в России
Погода на субботу 26 октября 2019 года в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой
Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов
В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия
Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти