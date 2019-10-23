На Дальневосточном проспекте приезжий зарезал одну женщину и ранил другую

23 Окт. 09:11 2019-10-23T09:11:04+03:00

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Петербургские стражи порядка смогли найти и задержать подозреваемого в жестокой расправе над двумя женщинами, которая произошла в Невском районе города 19 октября. Тогда, в квартире на Дальневосточном проспекте, неизвестный мужчина с ножом на пал на двух женщин.

- По версии следствия подозреваемый, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес несколько ударов ножом двум своим знакомым женщинам, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Обеих раненых успели довезти до больницы, но одна из пострадавших умерла несмотря на все усилия врачей. Другую удалось спасти.

Три дня следователи, полицейские и росгвардейцы искали подозреваемого и в итоге нашли. Им оказался нигде не работающий 34-летний гражданин Азербайджана, который находился в Петербурге без регистрации. В ходе оперативных мероприятий, мужчина показал, куда выбросил нож. Орудие расправы будет приобщено к делу. Оно заведено по статьям «Покушение на убийство двух лиц» и «Убийство». Мера наказания - до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU