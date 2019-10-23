Два дворника утроили поножовщину в ЖЭКе Московского района
В тонкостях этнической кровавой разборки между двумя уроженцами Узбекистана разбираются полицейские Московского района Санкт-Петербурга. ЧП, в котором один мужчина порезал другого ножом, произошло в помещении Жилкомсервиса. Оба участника драмы работают дворниками.
- 22 октября в 11:15 в дежурную часть через экстренную службу «112» поступило сообщение о ножевом ранении в помещении ЖЭК (улица Орджоникидзе, дом 5). Прибывший на место наряд задержал мужчину 1990 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Одновременно с полицейскими на адрес примчались и врачи скорой помощи. Они забрали 43-летнего пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением спины. Состояние раненного оценивается как тяжелое.
При опросе свидетелей выяснилось, что поножовщина произошла из-за внезапной ссоры, возникшей утром в дворницкой.
Сейчас агрессивный дворник задержан. По статье « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU