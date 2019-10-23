Два дворника утроили поножовщину в ЖЭКе Московского района

23 Окт. 10:30 2019-10-23T10:30:12+03:00

Полицейские задержали дворника, который ранил ножом своего коллегу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В итоге один мигрант из Узбекистана оказался в больнице, а другой - в полиции

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В тонкостях этнической кровавой разборки между двумя уроженцами Узбекистана разбираются полицейские Московского района Санкт-Петербурга. ЧП, в котором один мужчина порезал другого ножом, произошло в помещении Жилкомсервиса. Оба участника драмы работают дворниками.

- 22 октября в 11:15 в дежурную часть через экстренную службу «112» поступило сообщение о ножевом ранении в помещении ЖЭК (улица Орджоникидзе, дом 5). Прибывший на место наряд задержал мужчину 1990 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Одновременно с полицейскими на адрес примчались и врачи скорой помощи. Они забрали 43-летнего пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением спины. Состояние раненного оценивается как тяжелое.

При опросе свидетелей выяснилось, что поножовщина произошла из-за внезапной ссоры, возникшей утром в дворницкой.

Сейчас агрессивный дворник задержан. По статье « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU