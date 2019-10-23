2019-10-23T10:34:05+03:00
Происшествия

Петербургского следователя поймали с поличным на вымогательстве взятки

Полицейскому грозит до 12 лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали следователя, подозреваемого в вымогательстве взяткиВ Петербурге задержали следователя, подозреваемого в вымогательстве взяткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сотрудники полиции Петербурга из управления собственной безопасности задержали с поличным своего коллегу, когда тот получил взятку. В понедельник, 21 октября, следователь районного отдела внутренних дел встретился с женщиной, у которой вымогал полмиллиона рублей, обещая взамен решить ее вопрос с уголовным делом. Вместо денег, правоохранитель сам оказался фигурантом расследования.

- По имеющимся данным, подозреваемый сотрудник неоднократно вымогал у женщины взятку в размере 500 тысяч рублей. За это он обещал закончить расследование, а также занизить сумму ущерба и не выделять из уголовного дела материалы, которые свидетельствуют о том, что та уклонялась от налогов, - сообщила пресс-служба главного управления МВД Петербурга и Ленинградской области.

Однако про эти попытки махинации узнали правоохранители и решили удостовериться в честности и порядочности следователя. Вечером 21 октября подозреваемый полицейский подъехал на своей машине на улицу Жарновецкого, где у него была назначена встреча с женщиной. Та села к нему в автомобиль и отдала ему пачку денег: 15 тысяч рублей настоящих купюр, а также муляж на сумму 485 тысяч рублей. Как только следователь получил желанную взятку, сотрудники полиции надели на него наручники.

Во вторник, 22 октября, в отношении правоохранителя возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит от семи до 12 лет тюрьмы. Также назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из ОВД по дискредитирующим основаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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