2019-10-23T10:55:08+03:00
Происшествия

Рассыпанная мелочь обошлась пенсионерке из Ленобласти в 100 тысяч рублей

Деньги у женщины украла «добрая прохожая» помогавшая собрать монетки
Петр КИБЕР
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Рассыпанная мелочь обошлась пенсионерке в круглую сумму.Рассыпанная мелочь обошлась пенсионерке в круглую сумму.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жертвой бессовестной мошенницы стала 88-летняя жительница поселка Щеглово, что во Всеволожском районе ленинградской области. В полицию пенсионерка обратилась с заявлением, что у нее украли 100 тысяч рублей.

- Днем 22 октября к потерпевшей подошла неизвестная женщина, которая сообщила и показала, что та рассыпала мелочь. После того как пенсионерка собрала монеты, неизвестная дама ушла, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

И уже после исчезновения незнакомки пожилая женщина увидела, что ее сумка раскрыта, а из нее исчезла крупная сумма денег. Поняв, что ее обокрали, пенсионерка отправилась писать заявление в полицию.

Из примет незнакомки потерпевшая смола вспомнить средний рост 165-170 сантиметров, темные волосы с окрашенным в светлый кончиками, из одежды на мошеннице были синие джинсы, серая кофта и черная куртка.

Сейчас злоумышленницу ищут. Зачем пенсионерка носила с собой в сумке 100 тысяч рублей, так и осталось неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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