2019-10-23T11:01:37+03:00
Происшествия

У безработной петербурженки угнали новенький Lexus за 7 миллионов рублей

Дорогостоящую японскую иномарку разыскивает полиция
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге у безработной угнали иномарку за 7 миллионов рублейВ Петербурге у безработной угнали иномарку за 7 миллионов рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Санкт-Петербурга в одночасье лишилась целого состояния. Утром во вторник, 22 октября, 37-летняя женщина вышла из дома и собиралась отправиться по делам на своем новеньком черном Lexus LX за 7 миллионов рублей. Однако машины не оказалось на месте. Посмотрев по сторонам, петербурженка поняла, что дорогостоящую инормарку угнали.

- В 9:40 часов утра во вторник, 22 октября, в полицию позвонила 37-летняя безработная, жительница дома 93 на проспекте Энгельса Выборгского района и рассказала, что у нее украли дорогую машину за 7 миллионов рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам расстроенной женщины, последний раз она видела блестящий Lexus 2019 года выпуска в 20:00 в понедельник, 21 октября, припарковав его у своего дома, а на утро машины уже не оказалось на месте.

Правоохранители начали проверку и выяснили, что в 22:34 21 октября автомобиль находился у дома 379 по Выборгскому шоссе. А после его след простыл. По факту угона иномарки было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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