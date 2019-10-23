2019-10-23T11:44:54+03:00
Происшествия

13-летнюю девочку из Гатчины изнасиловала компания ребят, с которыми она выпивала

Надругательство над семиклассницей произошло в один из январских дней
Лилия КОЗЛОВА
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Семиклассницу изнасиловали на пьяной вечеринке в ГатчинеСемиклассницу изнасиловали на пьяной вечеринке в ГатчинеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Семиклассница из Гатчины Ленинградской области слишком рано решила, что она уже взрослая и связалась с дурной, пьющей компанией. В итоге, в один из январских дней 2019 года во время распития алкоголя, девочку изнасиловали. Об этом опекунша 13-летнего ребенка узнала только спустя десять месяцев, в октябре, после чего сразу же написала заявление в полицию.

- 1 октября 2019 года 58-летняя пенсионерка из Гатчины рассказала правоохранителям об изнасиловании ребенка. По ее словам, это произошло в период с 1 по 30 января в поселке Войсковицы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Кто является обидчиком семиклассницы, женщина не знает. Она пояснила, что девочка выпивала где-то алкоголь с неизвестной ей компанией. Возможно, это произошло в середине января, когда у ребенка был день рождения – ей исполнилось всего 13 лет.

О том, что произошло с девочкой, пенсионерка узнала не сразу. Также она пояснила правоохранителям, что является опекуном ребенка, а не родной матерью.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас насильников девочки, которым грозит до 20 лет тюрьмы, разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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