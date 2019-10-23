Петербурженку дома изнасиловал бывший квартиросъемщик, открыв дверь своим ключом

23 Окт. 12:15 2019-10-23T12:15:44+03:00

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Молодая девушка стала жертвой насильника в собственном доме. Днем во вторник, 22 октября, 20-летняя петербурженка занималась бытовыми делами, когда вдруг услышала, что кто-то пытается открыть входную дверь в квартиру. Мгновение и через порог перешагнул мужчина, который набросился на нее.

- Около одиннадцати часов вчера 22 октября 20-летняя девушка позвонила в полицию и рассказала, что в 16:00 в квартиру дома 69 по Комендантскому проспекту, где она живет, пришел какой-то мужчина, открыв дверь своим ключом и изнасиловал ее, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Девушка уточнила, что своего насильника она немного знает. Это 31-летний приезжий из Смоленска, который раньше снимал эту квартиру. По всей видимости, когда мужчина выселялся из жилья, сохранил дубликат ключей от входной двери, с помощью которых беспрепятственно зашел в жилище и изнасиловал свою жертву.

Спустя 20 минут после звонка девушки, полиция выяснила, что подозреваемый находится в соседнем доме № 64, корпус 1, на том же Комендантском проспекте. Сообщается, что были приняты меры к задержанию преступника, а также решается вопрос в возбуждении уголовного дела недобросовестного квартиросъемщика.

ИСТОЧНИК KP.RU