2019-10-23T12:29:45+03:00
Происшествия

Модный домушник унес из квартиры молодой петербурженки одежду и туалетную воду

Общий ущерб потерпевшая оценила в 50 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Вора-домушника, укравшего парфюм и модные вещи, ищет полиция.Вора-домушника, укравшего парфюм и модные вещи, ищет полиция.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вора-домушника, который хорошо разбирается в современной моде, ищут полицейские Красносельского района. Злоумышленник влез в квартиру молодой петербуженки и вынес оттуда дорогие вещи и парфюм.

- В полицию обратилась женщина 1997 года рождения, с сообщением о том, что 22 октября в период с 14:00 до 21:00 в ее квартиру на улице Маршала Захарова влез неизвестный, который похитил одежду и туалетную воду, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Открыть дверь в жилище удалось путем взлома личинки замка входной двери. Неизвестно, знал домушник куда лез, или нет, но пропавшие вещи оказались достаточно дорогими. Свой ущерб молодая девушка оценила в 50 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Сейчас «модного» воришку ищут полицейские, ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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