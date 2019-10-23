Пьяный петербуржец выстрелил в грудь сотруднику полиции из самодельного огнестрела
Следственный комитет Невского района Санкт-Петербурга в среду, 23 октября, возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Вечером во вторник, 22 октября, сотрудник полиции находился при исполнении и пытался утихомирить пьяного 34-летнего мужчину. Однако тот в ответ на законные требования выстрелил правоохранителю в грудь.
- Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Шотмана. Сотрудник полиции прибыл на вызов и пытался остановить пьяного мужчину, который совершал противоправные действия. Но тот ослушался стража правопорядка и выстрелил в правоохранителя из самодельного огнестрельного устройства, - сообщил следственный комитет Петербурга.
Пуля попала прямо в грудную клетку полицейскому, однако рана оказалась не смертельной. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.
Нападавший после инцидента оказался на осмотре в токсикологическом отделении одной из больниц города. Сейчас решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU