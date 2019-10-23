2019-10-23T12:41:22+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец выстрелил в грудь сотруднику полиции из самодельного огнестрела

Правоохранитель остался жив, а на мужчину заведено уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный мужчина выстрелил в полицейского в ПетербургеПьяный мужчина выстрелил в полицейского в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Следственный комитет Невского района Санкт-Петербурга в среду, 23 октября, возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Вечером во вторник, 22 октября, сотрудник полиции находился при исполнении и пытался утихомирить пьяного 34-летнего мужчину. Однако тот в ответ на законные требования выстрелил правоохранителю в грудь.

- Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Шотмана. Сотрудник полиции прибыл на вызов и пытался остановить пьяного мужчину, который совершал противоправные действия. Но тот ослушался стража правопорядка и выстрелил в правоохранителя из самодельного огнестрельного устройства, - сообщил следственный комитет Петербурга.

Пуля попала прямо в грудную клетку полицейскому, однако рана оказалась не смертельной. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

Нападавший после инцидента оказался на осмотре в токсикологическом отделении одной из больниц города. Сейчас решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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