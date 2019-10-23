На Лиговском проспекте продают земельный участок за 40 миллионов рублей

23 Окт. 14:35 2019-10-23T14:35:49+03:00

Территория в центре Петербурга уйдет с молотка на торгах 11 декабря

Изменить размер текста: A A

Фонд имущества выставил на продажу земельный участок на Лиговском проспекте под деловую застройку. Торги за территорию в Центральном районе Петербурга площадью 1,2 тысячи квадратных метров состоятся 11 декабря 2019 года.

- Торги по продаже частного имущества пройдут 11 декабря. Подать заявку на участие могут все желающие до 6 декабря, - пишут «Невские новости».

Приобрести шикарный участок, который располагается в 600 метрах от пересечения Лиговского проспекта и набережной Обводного канала можно лишь под деловую застройку, например бизнес-центр. Начальная цена лота – 40 миллионов рублей. Однако за какую сумму на самом деле будет продан участок, станет известно только по окончанию торгов.

Отметим, что предлагаемый участок земли располагается среди жилых домов во дворах Лиговского проспекта. Рядом с ним в пешей доступности находится Московский вокзал и Невский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU