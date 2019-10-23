Петербурженка сдала полиции сына-уголовника, укравшего у нее 500 рублей

23 Окт. 15:03 2019-10-23T15:04:00+03:00

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Несчастная пенсионерка из Петербурга написала заявление в полицию на собственного сына. К своим 42-м годам мужчина четыре раза оказывался на скамье подсудимых за кражи и грабежи, но каждый раз отбывал лишь условный срок. Совсем потеряв совесть, 2 октября, рецидивист напал на свою собственную 68-летнюю мать и обокрал ее.

- По словам пенсионерки, инцидент произошел 2 октября. Женщина с сыном были дома на Гвардейской улице в Красном Селе. Около семи часов вечера взрослый, безработный мужчина стал требовать у матери денег. Та ему отказала. Тогда взбешенный рецидивист стал угрожать физической расправой своей родительнице и похитил у нее 500 рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Уставшая от такого поведения сына, женщина обратилась в полицию и рассказала о том, как он с ней обошелся. Со слов пенсионерки было написано заявление, которое она заверила своей подписью.

Во вторник, 22 октября, следователь Красносельского района возбудил уголовное дело в отношении нерадивого сына по статье «Грабеж». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, однако по статье ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU