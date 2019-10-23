2019-10-23T16:17:20+03:00
Общество

В Петербурге у 19 сотрудников «Леруа Мерлен» обнаружили острую кишечную инфекцию

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
По результатам лабораторных исследований в готовой продукции ООО «Фуд Сервисез» обнаружили сальмонеллу.По результатам лабораторных исследований в готовой продукции ООО «Фуд Сервисез» обнаружили сальмонеллу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Все гипермаркеты «Леруа Мерлен» по Санкт-Петербургу прошли проверку Роспотребнадзора. Под пристальное внимание они попали после массового отравления сотрудников этих торговых центров. У 19 работников зарегистрировали кишечную инфекцию, диагноз сальмонеллез у одного, и еще двое находятся под наблюдением врачей с неустановленной этиологией. Часть из них находится на госпитализации. А все произошло после того, как 21 октября сотрудники отобедали в столовой.

В некачественном питании сотрудников обвинили буфет. После проведенного расследования в нем обнаружили массу нарушений. А именно: необоснованно завышенные сроки годности продуктов, отсутствие медицинских книжек, несоблюдение технологии приготовления пищи и условий хранения готовой продукции.

- В отношении буфетов ООО «Фуд Сервисез» составлены протоколы о временном запрете. Материалы дела об административном правонарушении направлены в суды для прекращения деятельности организации, - комментируют в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бездомный поставил на уши главные вокзалы Петербурга, сообщив об их минировании
Теплая погода 26 октября в Петербурге может обновить исторический рекорд
Полиция изъяла самодельный револьвер у пьяного пенсионера, запугавшего жену в Приморском районе
МЧС экстренно вырезали из машины женщину, пострадавшую в тройном ДТП с пьяным водителем в Колпино
86-летняя пенсионерка из Петербурга не досчиталась 805 тысяч после установки пожарных датчиков дома
В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни
Молоко Ленобласти признали лучшим в России
Погода на субботу 26 октября 2019 года в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой
Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов
В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия
Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти