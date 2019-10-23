В Петербурге у 19 сотрудников «Леруа Мерлен» обнаружили острую кишечную инфекцию

23 Окт. 16:17 2019-10-23T16:17:20+03:00

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Все гипермаркеты «Леруа Мерлен» по Санкт-Петербургу прошли проверку Роспотребнадзора. Под пристальное внимание они попали после массового отравления сотрудников этих торговых центров. У 19 работников зарегистрировали кишечную инфекцию, диагноз сальмонеллез у одного, и еще двое находятся под наблюдением врачей с неустановленной этиологией. Часть из них находится на госпитализации. А все произошло после того, как 21 октября сотрудники отобедали в столовой.

В некачественном питании сотрудников обвинили буфет. После проведенного расследования в нем обнаружили массу нарушений. А именно: необоснованно завышенные сроки годности продуктов, отсутствие медицинских книжек, несоблюдение технологии приготовления пищи и условий хранения готовой продукции.

- В отношении буфетов ООО «Фуд Сервисез» составлены протоколы о временном запрете. Материалы дела об административном правонарушении направлены в суды для прекращения деятельности организации, - комментируют в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU