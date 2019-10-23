Два водителя погибли в лобовом ДТП на проспекте Народного Ополчения

23 Окт. 16:18 2019-10-23T16:18:36+03:00

На проспекте НародногоОполчения в ДТП погибли два водителя. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Днем здесь столкнулись два «Форда» и «Лада»

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Серьезное ДТП со страшными последствиями произошло днем 23 октября на проспекте Народного Ополчения. Здесь лоб в лоб столкнулись два «Форда». Удар был такой силы, что оба водителя не смогли выжить в аварии.

- В 11:45 у дома номер 185 произошло столкновение автомобилей «Форд Мондео», «Форд» Фиеста» и «Лада Ларгус». Водитель «Мондео» по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где врезался в «Фиесту», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От удара второй «Форд» отлетел в сторону, где зацепил ехавшую по дороге «Ладу». Водитель последней не пострадал и отказался от услуг врачей.

Увы, но 41-летняя женщина, ехавшая за рулем «Фиесты» погибла на месте ДПТ еще до приезда «скорой». Водитель «Мондео» - 44-летний мужчина умер в реанимобиле.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливают инспектора ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU