Расписание самолетов из Петербурга в Италию изменилось из-за забастовок

23 Окт. 16:38 2019-10-23T16:38:34+03:00

Несколько рейсов 25 октября в Рим и Милан отправятся раньше назначенного времени

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Сразу четыре рейса авиакомпании «Россия», назначенные на 25 октября 2019 года, из Санкт-Петербурга в Италию были перенесены. Причина тому – забастовка миланских и римских диспетчеров. Из-за этого перевозчик решил перестраховаться и назначил вылеты самолетов на другое время.

- В связи с проведением забастовок представителями крупнейших профсоюзов работников авиационной отрасли Италии авиакомпания информирует пассажиров об изменении в расписании полетов, запланированных на 25 октября, - сообщила пресс-служба перевозчика.

Так, пассажирам, которые собирались в пятницу отправиться в Италию, либо наоборот вернуться из заграницы в Петербург, следует быть внимательными, чтобы не пропустить самолет. Теперь рейс FV6675 из Северной столицы в Рим отправится в 8:40 утра вместо 9:25. В обратном направлении самолет рейса FV6676 вылетит в 12:20 по местному времени, а не в 13:05.

Также самолет из Пулково в Милан рейсом FV6673 перенесли с 9:45 часов на 9:00 утра, а из Милана в Петербург рейс FV6674 вылетит в 12:15 вместо 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU