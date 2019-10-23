2019-10-23T17:19:28+03:00
Общество

«Петербургский трубочный завод» станет памятником

Под охрану попадут шесть зданий
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Ансамбль зданий «Петербургский трубочный завод» включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Фото: «Петербургский дневник».Ансамбль зданий «Петербургский трубочный завод» включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Фото: «Петербургский дневник».
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К числу объектов культурного наследия регионального значения вскоре присоединится «Петербургский трубочный завод» на Уральской улице, 1. Местным жителям он известнее как бывший Завод им. М.И. Калинина. На его территории расположено множество исторических построек как дореволюционного, так и советского периода. Теперь этот ансамбль зданий станет памятником культуры. Шесть зданий с конкретным адресом попадут под охрану.

- Под охрану попадут меднолитейная мастерская 1882 года постройки, которая расположена на Уральской улице, дом 1, под литерой У; производственный корпус с водонапорной (часовой) башней 1896-1900 годов под литерой В; заводоуправление 1915 года под литерой В; здание мастерских 1884 года под литерой М; сборочно-снаряжательная мастерская 1915-1918 годов под литерой Ч; дом для сторожей 1884 года под литерой Щ, - пишет «Петербургский дневник».

Несколько построек все же останутся без охраны. Это производственный корпус на Уральской улице, дом 1, литера В; производственный корпус под литерой В; бывший Васильевский винный городок под литерой Ж.

Известно, что заводские корпуса на протяжении долгого времени пустовали. В 2016 году территорию выкупили. Здесь планировали построить гипермаркет и сделать общественно-деловую зону. Однако, из-за незавершенной экспертизы по зданиям проекты пока так и не реализовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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