2019-10-23T17:09:39+03:00
Общество

Из-за участившихся случаев отравления детей в Петербурге проверят все школы

В Смольном обсудили меры по повышению качества организации питания в образовательных учреждениях
Лилия КОЗЛОВА
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В школах Петербурга усилят контроль за качеством детского питанияВ школах Петербурга усилят контроль за качеством детского питанияФото: Артем КИЛЬКИН
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В петербургских школах участились случаи отравления детей. С начала 2019 года было зафиксировано восемь очагов кишечных инфекций. В связи с этим, комитет по образованию Северной столицы в среду, 23 октября, провел совещание, на котором на повестке дня было обсуждение мер по повышению качества организации питания и профилактики инфекционных заболеваний в образовательных учреждениях города.

- При подозрении на инфекцию в первую очередь должны быть проверены дети. Затем – сотрудники пищеблоков. В случае выявления заболевания в образовательном учреждении необходимо обеспечить комплекс мер, в том числе провести внеплановую генеральную уборку, ввести особый режим работы пищеблоков, организовать профилактические осмотры, - заявила руководитель Роспотребнадзора города на Неве Наталия Башкетова.

Также в Смольном были озвучены результаты инспекционного объезда школ Московского района, который был организован в связи с участившимися случаями инфекционных заболеваний детей: 9 из 10 прошедших проверку образовательных учреждений соответствуют нормам организации питания обучающихся.

На совещании было принято решение проверить все школы Петербурга, а также включить в состав инспекционных комиссий родителей учеников. Так контроль за качеством детского питания будет проводиться в режиме максимальной открытости и ориентированности на интересы горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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