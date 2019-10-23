2019-10-23T17:09:55+03:00
Происшествия

Молодой романтик украл из цветочного магазина метрового плюшевого медведя

Потери понесла торговая точка с проспекта Наставников
Петр КИБЕР
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На проспекте Наставников молодой романтик украл плюшевого медведя.На проспекте Наставников молодой романтик украл плюшевого медведя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хватай и убегай - так поступил неизвестный молодой человек, который либо очень хотел сделать приятное своей девушке, либо очень любит больших плюшевых медведей. Именно такую игрушку неизвестный «романтик» стащил из цветочного магазина.

- 23 октября в дежурную часть обратилась продавец-кассир магазина «Цветоптторг», расположенном на проспекте Наставников. Женщина заявила, что около 2:50 из торговой точки был украден игрушечный медведь ростом около метра, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим на вызов стражам порядка расстроенная женщина рассказала, что ночью в круглосуточный магазин зашел молодой человек, который попросил ее собрать букет. В тот момент, когда заявительница отвлеклась, он схватил с витрины игрушку и бросился бежать.

Из примет злоумышленника женщина вспомнила средний рост, красную куртку и светлые волосы. Убежал романтик-полуночник куда-то в сторону проспекта Ударников.

Теперь любителя медведей ищут. Если дело все же заведут, то по статье «Кража» мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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