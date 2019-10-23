В Порошкино геодезисты пошли работать в лес и нашли полуистлевший труп

23 Окт. 17:12 2019-10-23T17:12:57+03:00

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Не самым приятным образом пришлось прервать рабочий день петербургским геодезистам, которые делали топографическую съемку неподалеку от деревни Порошкино, что рядом с Юкками во Всеволожском районе Ленобласти. В лесу они наткнулись на полуистлевший труп, почти что скелет.

- В 2,5 километрах от Пасечной улицы в сторону КАД на земле был обнаружены фрагменты тела - ребра, тазобедренные кости и в 2,5 метрах от них - череп, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие по звонку стражи порядка осмотрели останки и нашли в одежде погибшего документы, а также банковские карты. Если верить им, то тело принадлежит пропавшему без вести в июле 2019 года уроженцу Украины 1966 года рождения, жившему в поселке Кузьмоловский.

Сейчас останки отправлены в морг одной из больниц Ленобласти, где пройдет судмедэкспертиза, которая точно окажет причины гибели человека.

ИСТОЧНИК KP.RU