К походу в Арктику готов: ледокол «Виктор Черномырдин» вернулся с ходовых испытаний в Финском заливе
Ледокол «Виктор Черномырдин» вернулся в Санкт-Петербург после успешных ходовых испытаний. В течение 20 дней судно проверяли на прочность, маневренность и надежность в холодных водах Финского залива. Об этом вчера, 22 октября, сообщила пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи».
- Все ходовые характеристики ледокола в ходе испытаний были полностью подтверждены, - рассказали «Комсомолке» на заводе. – Проверены системы ручного и автоматического управления, системы навигации и связи, двигатели и радиолокационные станции.
Кроме того, отмечают на «Адмиралтейских верфях», в ходе испытаний был проверен так называемый «безвахтенный» режим работы. На 24 часа весь экипаж «отстранили» от несения вахты, и ледокол все это время управлялся только с ходового мостика.
Сейчас судно находится на заводе, ему предстоят контрольная ревизия и чистовая отделка. После этого, в апреле-марте 2020 года, ледокол еще раз проверят на прочность, только теперь уже в условиях, максимально приближенных к «боевым»: в арктических морях, в предельно сложной и тяжелой ледовой обстановке.
ИСТОЧНИК KP.RU