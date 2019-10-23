К походу в Арктику готов: ледокол «Виктор Черномырдин» вернулся с ходовых испытаний в Финском заливе

23 Окт. 17:51 2019-10-23T17:51:23+03:00

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Ледокол «Виктор Черномырдин» вернулся в Санкт-Петербург после успешных ходовых испытаний. В течение 20 дней судно проверяли на прочность, маневренность и надежность в холодных водах Финского залива. Об этом вчера, 22 октября, сообщила пресс-служба завода «Адмиралтейские верфи».

- Все ходовые характеристики ледокола в ходе испытаний были полностью подтверждены, - рассказали «Комсомолке» на заводе. – Проверены системы ручного и автоматического управления, системы навигации и связи, двигатели и радиолокационные станции.

Кроме того, отмечают на «Адмиралтейских верфях», в ходе испытаний был проверен так называемый «безвахтенный» режим работы. На 24 часа весь экипаж «отстранили» от несения вахты, и ледокол все это время управлялся только с ходового мостика.

Сейчас судно находится на заводе, ему предстоят контрольная ревизия и чистовая отделка. После этого, в апреле-марте 2020 года, ледокол еще раз проверят на прочность, только теперь уже в условиях, максимально приближенных к «боевым»: в арктических морях, в предельно сложной и тяжелой ледовой обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU