Бездомный петербуржец пришел за пенным с гранатой в руках

23 Окт. 18:03 2019-10-23T18:03:54+03:00

Петербургжец пришел в алкомаркет с гранатой и пистолетом. Фото: Пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

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Шок и трепет испытали работники одного из магазинов по продаже спиртного, расположенного на проспекте Луначарского, когда к ним за пенным напитком заявился покупатель с гранатой в руках.

- Около 22:30 22 октября в дежурную часть поступило сообщение от сотрудника охранной компании, который приехал на вызов в магазин и задержал нарушителя общественного порядка, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшим на вызов полицейским был передан мужчина 1991 года рождения, у которого с собой был предмет, похожий на гранату, а также полиэтиленовый пакет с ржавым револьвером.

Позднее выяснилось, что определенного места жительства задержанный петербуржец не имеет. Пистолет ввиду коррозии боевым признать нельзя, а от гранаты, хоть и настоящей, в наличии были только корпус и запал - взорваться она никак не могла. Это установили саперы ОМОН Росгвардии.

Сейчас любитель пенного напитка задержан, решение предъявлять ему обвинение или нет, решится позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU