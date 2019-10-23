Бездомный петербуржец пришел за пенным с гранатой в руках
Шок и трепет испытали работники одного из магазинов по продаже спиртного, расположенного на проспекте Луначарского, когда к ним за пенным напитком заявился покупатель с гранатой в руках.
- Около 22:30 22 октября в дежурную часть поступило сообщение от сотрудника охранной компании, который приехал на вызов в магазин и задержал нарушителя общественного порядка, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Прибывшим на вызов полицейским был передан мужчина 1991 года рождения, у которого с собой был предмет, похожий на гранату, а также полиэтиленовый пакет с ржавым револьвером.
Позднее выяснилось, что определенного места жительства задержанный петербуржец не имеет. Пистолет ввиду коррозии боевым признать нельзя, а от гранаты, хоть и настоящей, в наличии были только корпус и запал - взорваться она никак не могла. Это установили саперы ОМОН Росгвардии.
Сейчас любитель пенного напитка задержан, решение предъявлять ему обвинение или нет, решится позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU