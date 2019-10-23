Пищевые отходы в ресторанах Петербурга будут отправлять на переработку

23 Окт. 18:11 2019-10-23T18:11:43+03:00

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В скором времени, все рестораны Петербурга могут начать отправлять пищевые отходы на переработку. Пилотный проект данной системы в среду, 23 октября, представила руководитель подгруппы по экологии рабочей группы по развитию институтов гражданского общества комитета по молодежной политике Северной столицы Наталья Беляева. Суть его в том, чтобы минимизировать мусор при приготовлении блюд в заведениях, отказаться от вредного пластика и сортировать отходы. Это все должно сделать пищевое производство более экологичным.

- К вопросам экологии сегодня у всех пристальное внимание. Поэтому если у нас удачно будет реализована эта работа по переработке пищевых отходов в ресторанах, если бизнесу будет понятно, что на переработке можно зарабатывать, если мы увидим какой мусор образуют рестораны и поймем затраты на транспортировку и прочие сопутствующие мероприятия, тогда мы сможем тиражировать этот проект сначала в Петербурге, а затем и по всей России, - отметила вице-губернатор города на Неве Любовь Совершаева.

Согласно исследованиям АНО «Центр экологических проектов», ежедневно каждый ресторан, коих в Петербурге более 8 тысяч, производит в среднем 100 килограммов органических отходов. Это около 826 тонн со всех заведений общепита в сутки. При этом утилизируется всего 5-6 процентов, что ничтожно мало. А если отходы не перерабатывать, то появляются свалки, которые загрязняют почву и воду.

Сейчас в несколько петербургских ресторанов начнут участвовать в пилотном проекте, результаты которого помогут понять о том, как следует сортировать и утилизировать пищевые отходы, чтобы сделать город чище и экологичнее.

ИСТОЧНИК KP.RU