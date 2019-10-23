В ресторанах Василеостровского района нашли просрочку

23 Окт. 21:28 2019-10-23T21:28:03+03:00

Нарушителей законодательства привлекут к ответственности, а сами рестораны прикроют до устранения выявленных нарушений. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокурорская проверка показала ряд и других нарушений

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Качество общественного питания в Василеостровском районе проверила прокуратура Санкт-Петербурга. В частности, под особое наблюдение попал ряд ресторанов.

- Проверка вскрыла в деятельности ООО «Санхэ», ООО «Антарес», ООО «ТД ПитерБекон» и ООО «Регион 178» грубые нарушения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, влекущие реальную угрозу жизни и здоровью граждан, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

За качеством продуктов в заведениях никто не следил, поэтому прокуратура обнаружила просроченные как готовые блюда, так и полуфабрикаты. Помимо этого, у предприятий общественного питания выявили отсутствие необходимого оборудования для готовки заявленных в меню блюд. Также рестораны проигнорировали требования законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Нарушителей законодательства привлекут к ответственности, а сами рестораны прикроют до устранения выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU