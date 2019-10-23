Санкт-Петербург попал в рейтинг 50 самых красивых уголков мира

23 Окт. 22:58 2019-10-23T22:58:47+03:00

Санкт-Петербург в рейтинге самых красивых городов мира расположился на 35 месте. Фото: Илья Смирнов.

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Санкт-Петербург - единственный из российских городов вошел в рейтинг 50 самых красивых уголков мира. Его проводил известный канадский туристический ресурс Flight Network. В опросе участвовало более тысячи респондентов из разных стран. В частности, свои голоса отдавали эксперты в области путешествий, писатели, журналисты и тревел-блогеры.

- Санкт-Петербург с его величественными музеями и памятниками архитектуры – идеальное место для длительных путешествий. Этакий краткий путеводитель по европейской культуре, - цитирует издательство Forbes правительство Санкт-Петербурга.

На первом месте рейтинга самых красивых уголков мира оказалась столица Франции - Париж. Следом расположился город Нью-Йорк, а замыкает тройку лидеров Лондон. Отмечается, что в первой двадцатке списка доминируют европейские города. Санкт-Петербург расположился на 35 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU