2019-10-23T19:14:42+03:00
Общество

Пешеходов на Невском проспекте защитят от ДТП французские столбики «Классика»

Красивые столбики установили 23 октября, они гармонично сочетаются с архитектурой центра города
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Столбики произвели во Франции по всем стандартам европейского качества. Фото: krti.gov.spb.ruСтолбики произвели во Франции по всем стандартам европейского качества. Фото: krti.gov.spb.ru
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На перекрестке Невского и Адмиралтейского проспектов в Петербурге установили инновационные дорожные столбики. Это сделано для того, чтобы обезопасить пешеходов от случаев ДТП, которые не редки в центре.

- Столбики имеют название «Классика», поскольку выглядят не так, как привычные конструкции подобного типа. Они выделяются благородством форм, гибкостью и строгостью дизайна. Так они не будут смотреться чуждыми архитектуре центра Петербурга, - пишет Peterburg2.

Все 9 столбиков светоотражающие и ограждают островок безопасности для пешеходов от машин. Добавим, что на их производство потратили 75 тысяч рублей. Производили их и вовсе во Франции по европейским стандартам качества. Сейчас городские власти протестируют дорожные столбики около 3-4 месяцев, чтобы дальше вынести решение о целесообразности их установки на других участках Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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