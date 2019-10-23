80 домов Петербурга спасут от сосулек с помощью экспериментального греющего кабеля
На 80 домах в Петербурге проложат греющий электрический кабель. В Смольном пообещали сделать это до конца текущего года. Данным экспериментом чиновники хотят проверить, сможет ли кабель защитить крыши домов от сосулек и наледи.
- Зимой можно будет посмотреть на результат. Если технология сработает положительно, а себестоимость при этом окажется приемлемой, то такие кабели начнут устанавливать повсеместно, - рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Добавим, что в 2019 году в городе отремонтировали больше 2000 крыш домов в рамках капитального ремонта по технологии «холодный чердак». Ее суть заключается в создании системы эффективной вентиляции, которая позволит свести к минимуму разницу температур внутри чердака и на улице. Такая технология тоже препятствует образованию сосулек и наледи.
ИСТОЧНИК KP.RU