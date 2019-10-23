2019-10-23T20:30:54+03:00
Общество

80 домов Петербурга спасут от сосулек с помощью экспериментального греющего кабеля

Смольный решил провести эксперимент и посмотреть, как электрический кабель справится с зимней наледью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Если технология будет полезной, то ее начнут применять повсеместно в городе.Если технология будет полезной, то ее начнут применять повсеместно в городе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На 80 домах в Петербурге проложат греющий электрический кабель. В Смольном пообещали сделать это до конца текущего года. Данным экспериментом чиновники хотят проверить, сможет ли кабель защитить крыши домов от сосулек и наледи.

- Зимой можно будет посмотреть на результат. Если технология сработает положительно, а себестоимость при этом окажется приемлемой, то такие кабели начнут устанавливать повсеместно, - рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Добавим, что в 2019 году в городе отремонтировали больше 2000 крыш домов в рамках капитального ремонта по технологии «холодный чердак». Ее суть заключается в создании системы эффективной вентиляции, которая позволит свести к минимуму разницу температур внутри чердака и на улице. Такая технология тоже препятствует образованию сосулек и наледи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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