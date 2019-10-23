В Петербурге пропал один из опытнейших добровольных спасателей-поисковиков

СЕГОДНЯ 21:38 2019-10-23T21:40:39+03:00

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В Петербурге ищут Сергея Солопата, который сам посвятил многие годы своей жизни на поиск пропавших людей. 22 октября тревогу забили коллеги пропавшего мужчины из «Лизы Алерт», ПСО «Экстремум» и «Отклик», а также отряда «Питер-Поиск».

- Беда пришла, откуда не ждали. Пропал Сережа Солопат - наш коллега, бывший командир ПСО «Экстремум». Он - один из опытнейших поисковиков, много лет спасающий людей, потерявшихся в лесу. Мы все его уже ищем, но наш город очень большой, поэтому нам важна любая информация!

Коллеги-волонтеры верят, что Сергея еще можно найти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В ночь с 22 на 23 октября более сотни добровольцев пристально осмотрели возможный маршрут пропавшего, а также обзвонили больницы. Сейчас при помощи полиции поисковики просматривают записи с камер наблюдения. Из изображения к этой новости можно узнать, во что одет Сергей и на какие телефоны следует звонить в случае обнаружения ценной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU