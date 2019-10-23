«Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 2:1 в рамках 3-го тура ЛЧ, ведя по ходу встречи

23 Окт. 21:56 2019-10-23T22:33:07+03:00

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23 октября «Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 3:1 в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Германии.

Игра началась бодро, и уже на 1-й минуте «Лейпциг» мог открыть счет, но петербуржцев спасла перекладина. На экваторе первого тайма «Зенит» повел – красивейшим пушечным ударом из-за пределов штрафной забил Ракицкий. Но во второй половине встречи «Лейпциг» за 10 минут перевернул ход матча и вышел вперед усилиями Лаймера и Забитцера.

- После пропущенных мячей пошла сумбурная игра с нашей стороны, было много брака, делали неоправданные длинные передачи. Не удалось зацепиться и использовать пространство за спинами защитников в линии обороны «Лейпцига». Да, могли быть поудачливее, но у соперника возникали еще более острые моменты в контратаках. Они заслуженно победили. Будем готовиться к следующим матчам.

Напомним, перед игрой петербургская команда занимала первое место в группе G с 4 очками, опережая французский «Лион» по дополнительным показателям. Сегодняшняя победа «Лейпцига» позволила немцам обойти «Зенит». В 4-м туре Лиги чемпионов сине-бело-голубые вернутся на «Газпром Арену» и попытаются взять реванш у немецкой команды. Игра пройдет 5 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU