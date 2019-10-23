2019-10-23T23:23:58+03:00
Общество

В Петербурге объявили сбор средств на надгробие легендарному композитору Каравайчуку

По словам Фонда Олега Каравайчука, финансовая поддержка от Смольного невозможна
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вот уже три года могила Каравайчука без надгробия. Фото: Фонд Олега КаравайчукаВот уже три года могила Каравайчука без надгробия. Фото: Фонд Олега Каравайчука
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В Петербурге объявили сбор средств на установку надгробия для Олега Каравайчука. Напомним, великий музыкант и автор саундтреков к 150 советским фильмам, скончался три года назад. При жизни эксцентричный Каравайчук хотел видеть в качестве надгробия большой валун с Финского залива.

- У Олега Николаевича не нашлось родственников, поэтому его могилой занимается наш Фонд. В Ленобласти мы нашли подходящий валун и доставили его на Комаровское кладбище. Теперь нужно оплатить смету. Финансовая поддержка со стороны администрации Петербурга невозможна, поэтому установку надгробия планируется оплатить из частных средств друзей и поклонников композитора, - сообщает «Фонд Олега Каравайчука» в своей группе в соцсети Facebook.

Всех желающих помочь деньгами ждут с конкретными предложениями по электронной почте info@f-o-k.org. Комитет по культуре Петербурга обещает подготовить документы, разрешающие установку надгробия до конца осени 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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