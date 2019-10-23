«Сегодня ничего не произошло»: Мертвый ФК «Тосно» начал напоминать о себе в соцсетях

23 Окт. 23:57 2019-10-23T23:58:05+03:00

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Футбольный клуб «Тосно», прекративший свое существование еще летом 2018 года, внезапно активизировался осенью в соцсетях. Аккаунт команды во «Вконтакте» каждый день, начиная с 5 октября, пишет одно и то же сообщение.

- Сегодня ничего не произошло, - коротко и ясно сообщает вот уже около 20 дней паблик «ФК «Тосно» Ленинградская область».

Неизвестно, какие цели у данного флешмоба, однако внимание поклонников уже привлечено. Посты-перформансы набирают от 100 до 700 лайков. Однако комментарии в сообществе нельзя оставлять, поэтому подписчики не могут высказать в словах свои мнения о происходящем. Ранее мертвый клуб лишь изредка публиковал новости об успехах своих бывших футболистов.

Напомним, история футбольной команды из Ленобласти продлилась всего 5 лет. После завоевания престижного Кубка России по футболу, ФК «Тосно» обанкротили и закрыли из-за финансовых проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU