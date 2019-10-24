Строители ЖК во Фрунзенском районе наткнулись на мину во время работ

24 Окт. 00:22 2019-10-24T00:22:32+03:00

Оказалось, что мина времен ВОв. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Строительство тут же приостановили, а всех людей удалили на безопасное расстояние

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23 октября строителей жилого комплекса напротив дома №9 на улице Малая Бухарестская ждала неприятная находка в виде мины. Обеспокоенные рабочие решили не шутить с боевым снарядом и молнией позвонили в дежурную часть Росгвардии.

- На место прибыли сотрудники ОМОН. Они на время заморозили строительство и отогнали всех работников на безопасное расстояние. Полиция оцепила опасное место. Специалисты-взрывотехники тщательно обследовали боеприпас. Им оказался 122-миллиметровый корпус минометной мины времен Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что снаряд не содержит взрывчатого вещества и не представляет угрозы для окружающих. Позже его вывезли силами ОМОН для утилизации, а стройка ЖК вновь возобновилась в привычном и спокойном темпе.

ИСТОЧНИК KP.RU