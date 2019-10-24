2019-10-24T00:22:32+03:00
Происшествия

Строители ЖК во Фрунзенском районе наткнулись на мину во время работ

Строительство тут же приостановили, а всех людей удалили на безопасное расстояние
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Оказалось, что мина времен ВОв. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛенобластиОказалось, что мина времен ВОв. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Изменить размер текста:

23 октября строителей жилого комплекса напротив дома №9 на улице Малая Бухарестская ждала неприятная находка в виде мины. Обеспокоенные рабочие решили не шутить с боевым снарядом и молнией позвонили в дежурную часть Росгвардии.

- На место прибыли сотрудники ОМОН. Они на время заморозили строительство и отогнали всех работников на безопасное расстояние. Полиция оцепила опасное место. Специалисты-взрывотехники тщательно обследовали боеприпас. Им оказался 122-миллиметровый корпус минометной мины времен Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что снаряд не содержит взрывчатого вещества и не представляет угрозы для окружающих. Позже его вывезли силами ОМОН для утилизации, а стройка ЖК вновь возобновилась в привычном и спокойном темпе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бездомный поставил на уши главные вокзалы Петербурга, сообщив об их минировании
Теплая погода 26 октября в Петербурге может обновить исторический рекорд
Полиция изъяла самодельный револьвер у пьяного пенсионера, запугавшего жену в Приморском районе
МЧС экстренно вырезали из машины женщину, пострадавшую в тройном ДТП с пьяным водителем в Колпино
86-летняя пенсионерка из Петербурга не досчиталась 805 тысяч после установки пожарных датчиков дома
В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни
Молоко Ленобласти признали лучшим в России
Погода на субботу 26 октября 2019 года в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой
Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов
В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия
Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти