Посетители Боткинской больницы пожаловались, что на территорию инфекционки пускают не всех инвалидов
Посетители Боткинской больницы пожаловались на то, что на территорию инфекционки пускают не всех инвалидов. Делом заинтересовалась прокуратура Красногвардейского района. В ведомстве установили грубые нарушения условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
- В ходе проверки выяснилось, что проезд пациентов с ограниченными возможностями здоровья на территорию больницы, состоящей из 10 корпусов, проходил исключительно по приказу главврача. Маломобильным гражданам попросту отрезали свободный доступ к посещению поликлиники, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Сотрудники ведомства написали протест на дискриминационный приказ главврача. В настоящее время глава больницы все-таки обеспечил абсолютно свободный проезд пациентов на машинах к любому корпусу учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU