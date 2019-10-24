2019-10-24T01:02:00+03:00
Общество

Посетители Боткинской больницы пожаловались, что на территорию инфекционки пускают не всех инвалидов

Главврач разрешал инвалидам проехать на территорию инфекционки лишь в исключительных случаях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Посетители Боткинской больницы пожаловались на то, что на территорию инфекционки пускают не всех инвалидов. Делом заинтересовалась прокуратура Красногвардейского района. В ведомстве установили грубые нарушения условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

- В ходе проверки выяснилось, что проезд пациентов с ограниченными возможностями здоровья на территорию больницы, состоящей из 10 корпусов, проходил исключительно по приказу главврача. Маломобильным гражданам попросту отрезали свободный доступ к посещению поликлиники, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Сотрудники ведомства написали протест на дискриминационный приказ главврача. В настоящее время глава больницы все-таки обеспечил абсолютно свободный проезд пациентов на машинах к любому корпусу учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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