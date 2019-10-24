2019-10-24T01:34:10+03:00
Происшествия

Из-за побоев из школы в Подпорожье уволили физрука

Учитель скрыл, что его преследовали по уголовному кодексу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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После преследования по уголовному делу учитель незаконно проработал еще 2 года в школе.После преследования по уголовному делу учитель незаконно проработал еще 2 года в школе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В одной из школ города Подпорожье Ленобласти уволили физрука за то, что тот скрыл свое криминальное прошлое. Учитель работал на должности с 1 октября 2016 года, а в 2017-м между ним и неизвестным человеком случилась жестокая драка. За нее на физрука завели уголовное дело по статье за побои, однако позже конфликтовавшие стороны примирились. Но мужчина предпочел не придавать свой буйный характер огласке и как ни в чем не бывало преподавал у детей дальше.

- Это идет в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации. Получается, что к педагогической деятельности допустили лицо, подвергшееся уголовному преследованию за преступление против жизни и здоровья личности, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

В итоге директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Что касается горе-учителя, то его уже уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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