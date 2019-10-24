Двое ностальгирующих взрослых стащили приставки «Нинтендо» из магазина электроники
22 октября в дежурную часть отдела полиции по Невскому району обратились сотрудники «М.Видео», обнаружившие кражу игровых приставок. В ходе инвентаризации работники магазина электроники заметили отсутствие на полках двух «Нинтендо». Камеры видеонаблюдения показали, что ими поживились двое неизвестных.
- Установлено, что товар своровали мужчины. Оба славянской внешности и худого телосложения с короткими черными волосами. Одному из них на вид около 45 лет, другому - примерно 35. Злоумышленники были одеты во все темное, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Магазин оценил материальный ущерб примерно в 27 тысяч рублей. Пока полицейские разыскивают подозреваемых, двое взрослых злоумышленников наверняка не теряют время зря и рубятся в ностальгические игры как в старые добрые времена на «Денди».
ИСТОЧНИК KP.RU